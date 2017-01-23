英隱瞞核飛彈射歪 目標非洲卻飛向美國

英皇家海軍近日遭英媒爆料，去年6月試射一枚沒有安裝核彈頭的三叉戟飛彈時發生失誤，原本應飛往非洲，卻朝向美國本土。(圖/維基百科)

英皇家海軍近日遭媒體爆料，去年6月試射一枚沒有安裝核彈頭的三叉戟飛彈時發生失誤，原本應飛往非洲，卻朝向美國本土。事故後，英國政府有意封鎖新聞，直到上周末才解禁。英國在野黨、工黨領導人科爾賓痛批，飛彈偏離方向是一個「災難性錯誤」。

《星期日泰晤士報》報導， 飛彈試射方向偏誤的原因是絕對機密，但一名英國海軍高級官員透露，飛彈出水後在飛行過程中出現故障。「4年來首次核武試驗以災難性失敗告終後，政府及軍方高層非常恐慌，唐寧街決定將其掩蓋。他們知道公開後，對核威懾力量的公信力破壞有多大」。

英國首相梅伊22日接受BBC訪問，其間主持人先後四次追問，她去年7月間說服國會通過決議、斥資400億英鎊重建三叉戟時是否知道試射失誤。不過，梅伊第一次未直接回答問題，僅說「我對三叉戟有絕對信心，當時在國會演說，主要討論是否更新三叉戟」。隨後主持人又問了三次，梅伊乾脆不回答。

針對媒體爆料，英國首相府和國防部發表聲明，試射對潛艇和船員(的檢測)是成功的，但未否認導彈本身偏離方向，並強調三叉戟的能力和有效性是「不可置疑」的，對英國的核威懾能力有絕對信心。

英國前國防大臣瓊斯(Kevan Jones)要求對此事進行質詢，他表示「英國的獨立核威懾力量是國家防禦的重要基石。如果存在問題，部長們應該和盤托出。」預計現任國防大臣法隆(（Michael Fallon）)將在國會接受議員質疑。

(中時電子報)