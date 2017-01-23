四川官殺官案 嫌犯被指涉違法遭查不滿

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月初震驚中國大陸四川政壇的攀枝花市「官殺官」案件，當地警方22日通報，嫌犯、攀枝花市國土資源局長陳忠恕因為涉嫌違紀違法被調查，心生不滿而開槍，報復殺人。

這起槍擊案發生在4日上午，當時陳忠恕持槍闖進攀枝花市會展中心，對正在開會的市府官員連續開槍，中共攀枝花市委書記張剡、市長李建勤受傷送醫，陳忠恕隨後在會展中心一樓自殺身亡。

新華社報導，大陸公安部與當地安機關調查後表示，去年10月攀枝花市檢察院發現陳忠恕涉嫌收受貴重禮品及其他違紀違法問題，並移交當地的市紀委處理，認定此槍擊案是陳忠恕因不滿和恐慌下的「報復殺人」。

綜合陸媒報導，陳忠恕長期在攀枝花市任職，更有長達11年的當地紀委工作經驗。槍擊案發生後，引發外界對當地反腐內情及官場權力關係的關注。1060123

(中央社)