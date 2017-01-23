四川官殺官案 嫌犯被指涉違法遭查不滿
月初震驚中國大陸四川政壇的攀枝花市「官殺官」案件，當地警方22日通報，嫌犯、攀枝花市國土資源局長陳忠恕因為涉嫌違紀違法被調查，心生不滿而開槍，報復殺人。
這起槍擊案發生在4日上午，當時陳忠恕持槍闖進攀枝花市會展中心，對正在開會的市府官員連續開槍，中共攀枝花市委書記張剡、市長李建勤受傷送醫，陳忠恕隨後在會展中心一樓自殺身亡。
新華社報導，大陸公安部與當地安機關調查後表示，去年10月攀枝花市檢察院發現陳忠恕涉嫌收受貴重禮品及其他違紀違法問題，並移交當地的市紀委處理，認定此槍擊案是陳忠恕因不滿和恐慌下的「報復殺人」。
綜合陸媒報導，陳忠恕長期在攀枝花市任職，更有長達11年的當地紀委工作經驗。槍擊案發生後，引發外界對當地反腐內情及官場權力關係的關注。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。