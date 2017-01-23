泰女藉免簽之便 來台假觀光真賣淫

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竹南警分局23日指出，查獲8名泰籍女子利用免簽證的便利性，假藉觀光名義，來到台灣從事色情交易，泰女供稱原本想趁著台灣農曆年假賺一筆，沒想到剛抵台沒幾天就遭到逮捕。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 106年1月23日

竹南警分局今天指出，查獲8名泰籍女子利用免簽證的便利性，假藉觀光名義，來到台灣從事色情交易，泰女供稱原本想趁著台灣農曆年假賺一筆，沒想到剛抵台沒幾天就遭到逮捕。

警方調查發現，行政院推動新南向政策，自105年8月1日起，泰國遊客赴台觀光享有免簽證待遇，這樣的便利性竟成為仲介色情行業的管道，多名泰國籍女子抵台後，在機場就直接被接走。

有8名年齡約20至30歲的泰籍女子，被送往竹南鎮的出租套房內，從事性交易工作，一次30分鐘色情服務，收費新台幣2200元，由於泰女年輕、頗具姿色，吸引許多男客上門光顧。

竹南分局接獲通報，立即派員前往埋伏，不過 賣淫集團透過LINE群組招攬客人，如果不是熟客，無法直接聯絡，於是員警轉往泰女住處，順利一舉查獲8名泰女以及負責看顧的18歲台灣籍吳姓男子。

泰女供稱，因得知台灣即將要放春節年假，男客花錢較為大方，加上免簽證、入出境方便，才會相約姐妹淘來台淘金，其中還有人剛來台不到2天就遭到逮捕。

警方除了把吳男依妨害風化罪移送地檢署偵辦，泰女送至移民署苗栗專勤隊收容安置外，也將進一步追查在幕後操控的色情集團。1060123

(中央社)