泰女藉免簽之便 來台假觀光真賣淫
竹南警分局今天指出，查獲8名泰籍女子利用免簽證的便利性，假藉觀光名義，來到台灣從事色情交易，泰女供稱原本想趁著台灣農曆年假賺一筆，沒想到剛抵台沒幾天就遭到逮捕。
警方調查發現，行政院推動新南向政策，自105年8月1日起，泰國遊客赴台觀光享有免簽證待遇，這樣的便利性竟成為仲介色情行業的管道，多名泰國籍女子抵台後，在機場就直接被接走。
有8名年齡約20至30歲的泰籍女子，被送往竹南鎮的出租套房內，從事性交易工作，一次30分鐘色情服務，收費新台幣2200元，由於泰女年輕、頗具姿色，吸引許多男客上門光顧。
竹南分局接獲通報，立即派員前往埋伏，不過 賣淫集團透過LINE群組招攬客人，如果不是熟客，無法直接聯絡，於是員警轉往泰女住處，順利一舉查獲8名泰女以及負責看顧的18歲台灣籍吳姓男子。
泰女供稱，因得知台灣即將要放春節年假，男客花錢較為大方，加上免簽證、入出境方便，才會相約姐妹淘來台淘金，其中還有人剛來台不到2天就遭到逮捕。
警方除了把吳男依妨害風化罪移送地檢署偵辦，泰女送至移民署苗栗專勤隊收容安置外，也將進一步追查在幕後操控的色情集團。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。