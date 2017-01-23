家扶號召歲末捐舊書物 助貧童夢想起飛

家扶呼籲各界歲末全家總動員，一起清理舊書物助貧童夢想起飛！（陳世宗翻攝）

歲末年終，又到了除舊佈新的時節！家扶基金會與茉莉二手書店合作「捐舊書 惜舊物 傳愛到家扶」公益活動，由知名廣播主持人楊月娥擔任活動代言人，號召全家動起來，一起清理並捐出家中用不到的舊書與舊物；募得善款將建置6座茉莉書屋、擴充1台行動圖書車的圖書資源及辦理閱讀推廣活動，幫助家扶弱勢兒童敲開知識的大門，讓夢想飛揚。

依家扶基金會「2015年弱勢兒少生活趨勢調查報告」發現，近五成弱勢兒少缺乏參考書籍，49.4％兒少每月學用品花費不到500元，且有近三成兒少沒有安靜的讀書空間，顯示弱勢兒少學習資源與環境不足的困境！

家扶指出，還有超過八成的兒少覺得自己有運動、美術、語文等能力天份，但卻有超過6成的兒少認為家庭的經濟條件對自己的發展有所限制，顯示家扶的弱勢兒少擁有許多潛力與才能，但貧窮卻阻礙了他們的發展，若有適當的學習資源挹注；如圖書資源、閱讀推廣、多元學習課程等，不但闊展他們的視野、激發想像力，更能讓弱勢兒少有機會憑著自身的潛能，展翅築夢！

茉莉二手書店戴莉珍營運長說，她們結合環保、閱讀、公益的理念，舉辦募書活動已經十二年了，希望能夠帶動社會一股善的循環。最近她收到一位小朋友寫給她的信，信上這樣寫著：「看到茉莉的活動，於是我們在學校舉辦募書活動，將募到的書藉義賣，並將所得捐給家扶中心，另外，我也和姐姐捐一千元給家扶中心…」，這讓她很感動，證明「善的循環」種子已經慢慢深耕發芽！

「善的循環」種子已經慢慢在發芽生根証明這「善的循環」種子已經慢慢在發芽生根，助貧從小培養，從小事開始！家扶基金會呼籲親子一起動起來，趁著歲末大掃除時帶著孩子們一起清理家中的舊書物，送至全省茉莉二手書店。

只要每捐出一本舊書，茉莉二手書店就捐一塊錢給家扶基金會，若將所換取的書款全數捐出，茉莉立刻加碼將此款項乘以一點三倍，幫助弱勢兒童充實閱讀資源與多元學習課程，培育脫貧的能力與競爭力。

(中時)