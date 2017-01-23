W飯店命案 北檢今傳訊「土豪哥」
台北地檢署偵辦W飯店郭姓女子命案，今日傳喚負責出面訂房的「土豪哥」朱家龍，交由承辦檢察官訊問中。
21歲的郭姓女子於去年12月4日凌晨進入W飯店狂歡3天3夜，7日清晨泡澡後出現失禁、抽搐等症狀，同房的男子洪聖晏、江哲瑋協助郭女就醫，但郭女不幸身亡。
檢警介入調查後，將協助送醫的洪聖晏、江哲瑋列為過失致死罪被告，各以30萬、10萬元交保候傳，並傳訊多名在場的年輕男女還原真相，檢察官也數度赴W飯店勘驗並就訊飯店人員。
捲入命案的朱家龍3年前重金迎娶「東吳正妹」，被網友封為「台灣土豪哥」，朱父是桃園市永平工商董事長。他在案發後透過校方表示，兒子是飯店會員，受朋友囑託代為訂房以享有消費折扣，當日隨同辦理入住後，僅在房間稍事寒暄後即返家休息，郭女亡故事發當時，兒子均未再到該飯店。
由於朱家龍是房間承租人，且外傳郭姓女子送醫時，身上罩著一件疑為朱男所有的超大尺寸內褲，檢警認為有請朱男到案說明必要，於今日傳喚到案。
(中時)
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