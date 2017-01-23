川普：歐巴馬留下美麗的信 會珍惜

我要評比

美國總統川普今天感性地提到，前總統歐巴馬在白宮留給他1封「美麗的信」。

川普（Donald Trump）在數名內閣官員宣誓就職的典禮上說：「我去了橢圓形辦公室，發現這封歐巴馬總統所留下的美麗的信。」

「他非常親切友好，留下了這封信，我們會加以珍惜的。」語畢，川普將1個白色信封塞回外套口袋。

「我們會謹記他所說的一切，我們也不會告訴媒體，信裡頭到底寫了什麼。」

現任總統在橢圓形辦公室桌上留下1封信給繼任者，為美國悠久傳統。

許多人認為，競選連任失敗的共和黨籍老布希總統（George H.W. Bush），1993年留給民主黨籍柯林頓總統（Bill Clinton）的信格外優雅。

信中寫道：「如今你的成功，就是我們國家的成功，我全力支持你，祝你好運。」

老布希總統也警告柯林頓總統：「總會面臨十分艱難的時刻，你認為並不公平的批評聲浪，會讓一切難上加難。」

不過，老布希總統也說，即使在任期最後一天踏入橢圓形辦公室，「我感受到的美妙與對這裡的尊敬，與4年前毫無不同。」（譯者：中央社周莉芳）1060123

(中央社)