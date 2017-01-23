川普：歐巴馬留下美麗的信 會珍惜
美國總統川普今天感性地提到，前總統歐巴馬在白宮留給他1封「美麗的信」。
川普（Donald Trump）在數名內閣官員宣誓就職的典禮上說：「我去了橢圓形辦公室，發現這封歐巴馬總統所留下的美麗的信。」
「他非常親切友好，留下了這封信，我們會加以珍惜的。」語畢，川普將1個白色信封塞回外套口袋。
「我們會謹記他所說的一切，我們也不會告訴媒體，信裡頭到底寫了什麼。」
現任總統在橢圓形辦公室桌上留下1封信給繼任者，為美國悠久傳統。
許多人認為，競選連任失敗的共和黨籍老布希總統（George H.W. Bush），1993年留給民主黨籍柯林頓總統（Bill Clinton）的信格外優雅。
信中寫道：「如今你的成功，就是我們國家的成功，我全力支持你，祝你好運。」
老布希總統也警告柯林頓總統：「總會面臨十分艱難的時刻，你認為並不公平的批評聲浪，會讓一切難上加難。」
不過，老布希總統也說，即使在任期最後一天踏入橢圓形辦公室，「我感受到的美妙與對這裡的尊敬，與4年前毫無不同。」（譯者：中央社周莉芳）1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。