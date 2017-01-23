3男登山未返家 家屬報案協尋

我要評比

宜蘭縣政府消防局今天表示，3名男子日前在宜蘭縣登山，原定昨天傍晚下山，但遲遲未歸，家屬擔心山區氣溫驟降，向警消報案，救難員凌晨已入山搜尋中。

消防局說，陳姓男子與戴姓兄弟共3人21日上午從台北市家中出發後，抵達大同鄉太平山登山口入山，預計走太加縱走步道往加羅湖方向共2天1夜行程。

陳姓男子家屬擔心山上氣溫驟降危險，向警消報案。消防局已出動當地分隊與行政院農業委員會林務局人員入山搜尋。1060123

(中央社)