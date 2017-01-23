醫師證實 辜成允嚴重外傷腦死不治

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振興醫院醫師表示，台灣水泥股份有限公司董事長辜成允（圖）是嚴重外傷，到院時已呈現腦死，經整晚急救仍回天乏術。23日清晨過世，享壽63歲。（檔案照片）中央社 106年1月23日

振興醫院醫師今天表示，台灣水泥股份有限公司董事長辜成允是嚴重外傷，到院時已呈現腦死，經整晚急救仍回天乏術。

辜成允昨天傳出前晚在酒店參加活動時摔傷，送馬偕紀念醫院急救，後轉往振興醫院加護病房救治，今天清晨過世，享壽63歲。

這名醫師說，辜成允昨天下午轉進振興，先進急診，後來馬上推進加護病房，到院時已腦死，是很嚴重外傷。

醫師說，辜成允主要由2名神經外科醫師救治，經加護病房整晚急救，仍回天乏術不治。1060123

(中央社)