查干政 韓獨檢組最快本週搜查青瓦台

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負責調查總統朴槿惠親信崔順實干政醜聞事件的南韓獨立檢察組，最快將於本週內對青瓦台進行搜查，已進入倒數計時。

南韓「亞洲經濟」引述獨檢組上週表示，最慢將於2月初當面對朴槿惠進行調查，考慮在調查前應對青瓦台完成搜查，以及分析扣押物品等各項工作，對青瓦台的搜查已進入倒數計時。

獨檢組表示，目前正就搜查青瓦台進行法律上的相關準備。獨檢組認為，為釐清崔順實干政及朴槿惠受賄等情形，有必要進入青瓦台內部取得必要證據。

不過，南韓憲政史上尚未有過進入青瓦台內部搜查證據的先例，最終能否成功，取決於青瓦台方面的配合態度。

據報導，南韓「刑事訴訟法」第110條規定：「對涉及軍事秘密的場所進行搜查時，必須徵得負責任人的同意。」之前檢方曾先後兩次試圖搜查青瓦台，但都被青瓦台拒絕。

南韓前總統李明博因涉嫌在購買內谷洞私宅過程中有違法行為接受獨檢組調查時，獨檢組雖然試圖進入青瓦台，但最終未能成行，只獲得部分資料。

報導指出，獨檢組目前除了調查崔順實及朴槿惠的受賄行為，「世越號7小時」疑雲、前青瓦台民政首席秘書官禹柄宇涉嫌濫用職權怠忽職守、「文藝界黑名單」制定等與青瓦台有關的內容均在調查範圍之內。

獨檢組擬搜查範圍將包括朴槿惠的官邸、醫務室、警衛處、民政首席秘書室、秘書室長辦公室、政務首席秘書室，以及保存青瓦台檔案的電腦伺服器等。

獨檢組認為，青瓦台這次極有可能拒絕接受搜查，為此，獨檢組將向民眾公開有關申請和執行搜查令的全部過程，向青瓦台方面施壓。

朴槿惠在新年會見記者時，全面否認針對自己的所有指控。她日前透過律師強硬表示，將對部分報導不實的媒體採取民事和刑事手段。因此，她很有可能拒絕獨檢組提出的搜查青瓦台要求。1060123

(中央社)