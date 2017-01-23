Note 7起火電池惹禍 三星願全權負責

三星今天公開Note 7起火調查報告，「電池」為Note 7事件肇因，對於未能在Note 7上市前及早針對電池設計製程所引起的問題，進行最終確認與釐清，三星必須負起全權責任。

三星今天上午9時在南韓首爾公開Note 7事件調查結果，全球密切關注，三星行動通訊事業部總裁高東真一出場就道歉，並表示三星希望全力挽回消費者的信心。

根據三星與3家第三方專業檢測機構UL、Exponent、TUV Rheinland所完成的調查結果顯示，電池為Note 7事件的肇因，三星起初為創新Note 7訂定電池規格，但對於未能在Note 7上市之前及早針對電池設計的製程所引起的問題，進行最終的確認與釐清，三星必須負起全權責任，後續會提供更完善的安全措施計畫，括8項安全檢測等。

三星指出，此次調查三星特別設立一個大型測試場，動員約700名三星研究人員，檢視Note 7所有環節測試，包括測試20萬支整機和3萬個電池做充電與放電測試，發現整機和電池都出現相近比例的燒損現象。

調查針對Note 7電池做了精密分析，鋰電池內部有正極、負極和分隔正負極板的隔離膜組成，第1次召回手機的電池原因分析來自負極板遭壓迫所致，第2次召回手機的電池，發現負極板銅箔有融化現象，可以斷定是事故的源頭，判定來自焊接問題引發的短路現象。

去年8月19日，三星Note 7在全球上市，9月起，Note 7全球傳出多起電池燃燒事故，三星宣布啟動換新機作業，但換新的Note 7二代機仍沒有解決問題，三星因此在10月宣布停產Note 7，並針對全球已開賣Note 7的國家進行回收與換購，重創三星商譽，目前產品回收率已達96%。1060123

(中央社)