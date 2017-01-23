尾牙反常閃酒有玄機 A-Lin肚皮疑有喜
因參加《我是歌手3》大爆紅的「天生歌姬」A-Lin，「聲吶」演唱更進階成了世界巡迴等級，事業運可謂連年看漲，今年33歲的她，2007年為球星老公黃甘霖生下女兒後，10年來一直沒有再添家庭成員，上週六A-Lin所屬之索尼音樂辦尾牙，平常有小酌習慣、酒量不錯的她，被爆料刻意閃酒，懷疑肚皮有了好消息。
據《蘋果日報》報導，A-Lin之前和MATSUKA出席酒商活動，曾說過：「好朋友在一起就這樣，而且我處女座的，就算喝醉了，還想要撐著，不會露出酒醉的一面」，透露平時有小酌習慣，然她的友人爆料，上週六索尼音樂尾牙宴，A-Lin反常地沒跟大家大喝助興，反倒是小小沾著喝幾小口酒，疑似閃酒，最後身旁朋友甚至跳出來替她擋酒，說：「她近來不能喝酒」，語帶玄機，A-Lin因此被疑肚懷第二胎，但可能遵循傳統，未滿三個月所以不願說分明。
A-Lin閃酒可能懷孕的消息，也在工作人員之間傳開，然針對此事，她的經紀人表示她正拚事業，連八次說了：「A-Lin沒有懷孕」，強調不會刻意隱瞞欺騙，事實上，她正值事業巔峰，農曆年也不得閒，已受邀到美國賭城商演，而網友也覺得突然不喝酒很讓人懷疑，但覺得A-Lin才33歲，現在再生一個也是很OK的！
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時電子報)
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