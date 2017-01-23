劉德華聲明骨盆多處骨折 住院6至8周治療

劉德華雖已在醫院休養，傷勢仍令粉絲擔憂。

外界高度關心劉德華（華仔）墜馬傷勢，經紀公司23日發表聲明如下，「劉德華先生於2017年1月17日在泰國拍攝廣告工作時 ，從馬背上墜落受傷，在泰國當地已經馬上送醫處理，1月18日由醫療專機運送回香港，經醫療團隊診查後，目前情況是盆骨多處骨折、筋腱肌肉拉傷，劉先生遵從醫師建議需約6到8周左右的住院治療及6到9個月的復健及調養。」看來華仔過年得在醫院度過。

盼外界一起祝福打氣：「謝謝社會各界人士、傳媒、歌影迷及所有關心的朋友們熱心的關懷及協助，公司代表劉德華先生向大家致上最誠摯的謝意，未來如有進一步消息，公司會隨時告知各界，請大家不用憂心，願大家一起祝福，劉德華先生早日康復，亨泰寰宇有限公司2017 年1月23日。」

(中時)