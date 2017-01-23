西南屯行政區界不明 市府擬修區域調整自治條例

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市議員黃馨慧為民請命，要求市府協調內政部盡快完成行政劃分法立法。（陳世宗翻攝）

台中市西屯區潮洋里與南屯三義里，舊時以灌溉溝渠為界，卻因都市發展更迭，至今灌溉溝渠已不復見，使二區界線模糊難以認定；民眾去戶政事務所申請「門牌初編證明」才赫然發現，原本一直以為住在「西屯區」，不知何時？自家門牌查核變成「南屯區」。

民政局副局長盧政遠表示，西屯、南屯行政區界疑義問題，去年已經函報內政部列管中。但行政區域調整須依照「行政區劃法」規定辦理，目前該法草案尚未送交立法審議，故本市行政區域調整無法源依據可辦理相關作業。

市議員黃馨慧表示，黎明重劃區第二單元重劃前，西屯、南屯區里長曾協商並獲共識，土地重劃完成後，以市政南一路為界，以北為西屯區、以南為南屯區。地政局地籍資料也是以協商結論編訂完成；唯獨民政局區域戶籍尚未調整，導致民眾發生門牌、地籍資料分屬不同行政區的怪異現象。

黃馨慧指出，林姓居民103年購地登記地段是「西屯區龍富段」，105年想要申請建造執照，才發現門牌已變成「南屯區三義里」。不禁質疑，明年選舉投票，選區到底是西屯區，還是南屯區﹖她要求市府協調內政部盡快完成行政劃分法立法。

盧政遠強調，因該案影響民眾權益甚鉅，他會積極研擬後續替代方案。不排除依照內政部「行政區劃法草案」第8條，修改本市「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」，以解決西屯、南屯區行政區域問題，以期調整後使民眾門牌、地籍資料一致。

(中時)