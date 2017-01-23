女模暴斃案 北檢傳喚土豪哥出庭

W飯店女模暴斃案，台北地檢署今天早上10時許，傳喚「土豪哥」朱家龍出庭，釐清案情。

北檢日前已傳喚W飯店房務主管等人，出庭作證，了解案發當時有哪些人曾參加派對？房務員在退房清理時，有無發現毒品、保險套等可疑物品或拍照存證。

這起案件緣於郭姓女子7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W Hotel搭計程車前往國泰醫院治療，隨後轉往台北榮總，經急救仍宣告不治；郭女疑有施用毒品，待解剖報告出爐釐清。

檢方日前已傳喚江姓、洪姓男子等人到案，並依過失致死罪嫌諭令交保。1060123

(中央社)