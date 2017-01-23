二二八連假高鐵加班車 28日凌晨賣

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二二八和平紀念日有4天連假，台灣高速鐵路股份有限公司今天宣布，連假疏運期間將加開142次列車，旅客可於28日凌晨0時開始上網訂票。

高鐵公司說，2月24日到3月1日疏運6天期間將加開142班次列車，其中南下58班、北上84班，總計6天提供943班次列車旅運服務。

高鐵公司表示，疏運期間將維持提供大學生優惠及早鳥優惠，總計有450班次列車適用早鳥優惠，約佔總班次48％。旅客於搭車日前5到28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

另外，今年2月18日為調整補上班日，高鐵當天將加開5班次列車，同樣28日凌晨開放預售，有需要民眾可多利用。1060123

(中央社)