NBA》火牛陣屠殺湖人 創紫金王朝隊史紀錄

戴隆威廉斯(右)本季在小牛雖然一直因傷打打停停，但23日帶領火牛陣痛宰湖人49分，創下紫金王朝隊史紀錄。(美聯社資料照)

開季飽受傷兵所擾的小牛，23日靠著第二節的38比11攻勢，最終以122比73大勝湖人49分，創下紫金王朝隊史慘敗最多分的紀錄。

小牛在打完前三節已取得35分的絕對領先優勢，第四節垃圾時間替補球員火上加油，絲毫不肯鬆手，一度領先多達52分，讓來犯的湖人球員以及教練團臉上無光，但同時間主場球迷卻是嗨翻天，開心中止2連敗。

小牛全場飆進17顆三分球，團隊投籃命中率49.4%，12名球員輪番上陣都留下得分紀錄，19次罰球全部命中，7人得分上雙，都是本季難得的好表現，替補的賈斯丁安德生只上場15分鐘39秒就攻下全隊最高19分，雙衛戴隆威廉斯與塞斯柯瑞合力攻下27分。

全場當機的湖人，投籃命中率僅有38.4%，三分球更是21投中3，投籃命中率低至14.3%，在此情況下不輸也難，先發球員無人得分上雙，打完半場就提前繳械。

(中時電子報)