川普外交冷對待 歐盟未來當自強

特派員看世界專欄美國新任總統川普暢言保護主義，也對歐盟與北大西洋公約組織大肆批評。歐盟擔憂未來恐不再能依靠美國老大哥，偏又正值多事之秋，自強之路崎嶇難行。

歐洲近來遭逢這個冬天最冷寒流，急凍的天氣造成數十人喪命，許多地方也罕見地被白雪覆蓋。但最強勁的酷寒其實來自大西洋彼岸的美國。

川普（Donald Trump）20日正式就任美國第45位總統。他在就職演說中指責過去數十年，富裕了外國企業卻犧牲美國工業；補貼他國軍隊卻讓美國的軍事資源枯竭；捍衛他國邊界卻不捍衛本國邊界；在海外砸數兆美元，而美國基礎建設卻是破爛衰敗。

川普團隊的未來施政目標，一言以蔽之，就是「美國優先」。但他釋放出來的訊息，卻讓一向與美國友好的歐盟憂慮。

二次大戰後，因為美國推動的馬歇爾計畫（The Marshall Plan），讓戰後破敗的歐洲得以迅速從斷垣殘壁中重建；北大西洋公約組織（NATO）的成立也讓民主歐洲得以與共產東歐抗衡，確保歐洲安全；歐盟從最早的煤鋼共同體開始就和美國建立的密切、友善關係更是歐洲穩定的關鍵。

但隨著非主流的美國新總統上任，這些可能都將成為昨日黃花。

川普在就職前接受英國「泰晤士報」（The Times）與德國「畫報」（Bild）專訪時，稱讚英國脫離歐洲聯盟是「1件偉大的事情」，並預測其他國家將步英國後塵脫歐。

他認為，北約是「過時的」組織，並抱怨北約無法處理恐怖主義問題。他甚至批評德國總理梅克爾（Angela Merkel）的難民接納政策是「災難性錯誤」，讓無證移民入境。

不光如此，川普的親俄羅斯立場，讓正和俄羅斯因為入侵克里米亞，介入烏克蘭動亂，以及透過網路攻擊試圖影響歐洲各國大選而與俄羅斯交惡的歐盟，大為擔憂歐洲區域安全與政局穩定。

若是川普走馬上任是在幾年前歐盟情勢大好之際，或許歐盟不會如此擔憂。但3月將慶祝共同體條約簽訂60年的歐盟如今自身難保。

區域內第3大經濟體的英國將在3月底啟動脫歐程序，2年後將與歐盟說再見；德國、法國、荷蘭、義大利等國家民粹政黨快速竄起，每一個都以脫歐為訴求；天天闖關的中東與北非非法移民問題遲遲未能完善解決；中東歐會員國也不斷質疑歐盟越來越一言堂，忽視小國利益。

可以確定的是，在川普入主白宮後，美歐關係將有所改變，糟糕的是這個改變可能不是許多人所樂見的，未來歐盟發展的負面因子一觸即發。

如同梅克爾對川普批評的回應，歐洲的「命運掌握在我們自己手裡」，而面對未來的高度不確定性，歐盟領袖勢必得反求諸己，才能因應可能遽變的國際局勢。1060123

(中央社)