群眾闖教部嚇壞警衛 教長籲和平理性

昨天抗議年金改革的群眾闖入教育部，駐衛警哭求群眾離開。教育部長潘文忠今天表示，盼大家保持和平理性，未來仍持開放態度對談，教育部「不會變銅牆鐵壁」。

年金改革國是會議昨天在總統府舉行，抗議年金改革的民眾集結在凱道附近，部分抗議群眾轉往立法院的途中，突然闖入教育部，讓抵擋不住的駐衛警哭求群眾離開。

潘文忠今天出席「國民教育階段學生學習精進計畫期中成果交流會」，會前受訪時表示，昨天是假日，人力較少，同仁值勤辛苦，面對突發狀況，承受的壓力也很大，而群眾只在教育部停留短暫，應該不是故意要闖進教育部辦公區域。

潘文忠指出，民眾若要做意見表達，管道很暢通，若有跟教育相關的陳情表達，教育部也會竭誠聆聽，但希望大家陳述意見時，「能保持和平理性」，避免不必要的衝突，近期教育部和許多團體意見交流時，過程也都很理性。

遭遇此次突發事件後，潘文忠表示，教育部是公署機關，未來仍會秉持開放態度，和大家意見交流，但也希望大家更理性表達和討論，期盼透過更好、更多的對談，來解決問題，未來仍會保持一般的門禁管理，「不會變成銅牆鐵壁」。

至於昨天受到驚嚇的駐衛警，潘文忠也表示，對於同仁昨天值勤辛苦表達感謝，今天讓同仁在家休息一天。1060123

(中央社)