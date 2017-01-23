圓山飯店後側山林起火 警消搶救中

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台北圓山大飯店周遭在23日傳失火意外。(圖/中天新聞)

圓山飯店後側山林傳起火意外，警消正在搶救中 。(影音來源/youtube帳號:Chinatimes )

最新消息，圓山飯店後側山林在今天(23日)早上九點多傳火警意外，由於地點相當敏感，台北市消防局接獲報案之後，即出動大批警消前往搶救。目前暫無傷亡情況傳出，但起火原因尚待調查釐清。

(中時電子報)