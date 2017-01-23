打鼾是因為水喝不夠？睡不好是因為沒做到這6點

食物提供了製造神經傳導物所需的營養以維持睡眠；因此，解決睡眠困擾首先要調整日常飲食。圖片來源：健康365

在美國有一項統計，每三位國人就有一位因沒有得到足夠的睡眠，而導致咖啡成癮。有失眠困擾的人認為睡不好是因為打鼾、作噩夢、胃食道逆流等原因，該如何改善這些問題，終結失眠困擾呢？

紐約長老會醫院，康奈爾醫學院睡眠中心主任Dr. Ana Krieger指出食物提供了製造神經傳導物所需的營養以維持睡眠；因此，解決睡眠困擾首先要調整日常飲食，以下列出6點，幫助改善睡眠問題，讓你一夜好眠：

1. 飲食均衡 以防噩夢纏身：

營養師Maya Bach說：「均衡食用蛋白質、脂肪及碳水化合物會幫助在睡覺時穩定血糖的水平。」深夜時當血糖下降會導致作噩夢，少部分人會在睡夢中不自覺大叫，所以飲食均衡能防止血糖忽上忽下，有助平穩情緒。

2. 碳水化合物＋蛋白質幫助快速入睡：

火雞、豆類和牛奶的蛋白質含量高，蛋白質由胺基酸組成，當中色胺酸是血清素組成的重要成分，可幫助入睡、減輕焦慮，使人感到放鬆。營養師指出食用碳水化合物會刺激血糖上升，進而誘發腦中色胺酸的睡眠機制，所以食用高蛋白配合澱粉或全穀物可以幫助身體更快入眠。

3. 補充水分預防打鼾：

打鼾影響了多達約9千萬的美國成年人，在一些案例中發現，身體缺乏水份是導致打鼾的罪魁禍首；營養師Georgia Giannopoulos指出要預防打鼾，應注意每日的飲水量，也建議下載app幫助記錄日常生活中的喝水量；為防止早上起床忘記喝水，也可以放一杯水在床邊，藉此提醒。

4. 不飲酒助眠：

睡前喝點酒容易感到昏昏欲睡，但研究表示，最終將導致睡眠品質降低。醫師提到有些人會在睡前飲用少許酒精飲料來幫助入眠，但是睡前飲酒卻有壞處：原因是酒精的化學作用，雖然使肌肉更放鬆，但會加重打鼾及呼吸中止症，使得睡眠被干擾。儘管酒精能引發嗜睡，卻也影響了深層睡眠，特別是快速動眼期的睡眠。快速動眼期有著關鍵的作用，就是『整理』你一天的記憶，所以打斷快速動眼期對於睡眠有很大的影響。這就是為什麼你在一覺醒來後感覺不到有休息的原因。

5. 晚餐以輕食代替大魚大肉：

大部分人總是吃得過多，減少一天中最後一餐的分量，有助於減少腹脹及胃食道逆流的情況。」建議避免吃辛辣、酸性食物，應選擇低鈉、低酸性的食物，例如：瘦肉、烤雞肉和水煮魚及綠色蔬菜，如：花椰菜、蘆筍。

6. 保持紀錄飲食的習慣：

因每個人的身體狀況不同，大眾適合的不一定適合你，「如果有睡眠上的困擾，保持紀錄飲食的習慣，可以幫助自己了解某些食物與睡眠的關係。」例如：咖啡因會讓某些人失眠。

在台灣受失眠困擾的民眾不少，改善睡眠品質必須從生活習慣做起，不要再當「暗光鳥」。

(中時電子報)