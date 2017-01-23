最有創意公務員開講　為企業注入新思維

被稱為最有創意公務員的徐健麟。（陳鴻偉翻攝）

會場擠進數百民眾踴躍參加。（陳鴻偉翻攝）

移民署公關科科長徐健麟，是中央警察大學法學碩士，台北市立大學中國語文學系博士，另為銘傳大學傳播學院兼任助理教授。曾以〈以正守國，以奇用略─剖析太陽花學運的宣傳技巧，探討政策行銷之新思維〉一文，獲頒公務員「金椽獎」，另外著有《就是要玩創意─公關達人行銷術大公開》、《這些，憑什麼爆紅！：把路人變神人、化品牌為名牌的36個網路竄紅實戰案例》，更被媒體封為「最有創意的政府公關」。

徐日前以「這些，憑什麼爆紅！中國兵法概念於現代廣告行銷策略之運用」為題，在國家圖書館開講，吸引數百民眾踴躍參加，徐健麟以孫子兵法概念貫串，由2012年移民署舉辦「自動查驗通關系統」啟用典禮請來找來「山寨版王金平」持護照闖關的案例開場，說明創造話題的四大要素，強調創意的重要性。

徐健麟再以「求之於勢、不責於人」、「奇正相生」、「勝兵先勝，而後求戰；敗兵先戰，而後求勝」等孫子兵法中的概念，說明網路社群經營、行銷戰略、社會行銷，並搭配電影〈不存在的房間〉、太陽花運動、addidas跑鞋、全聯與義美等宣傳實務案例，使現場聽眾都能掌握箇中玄妙。

滿座聽眾熱情參與，徐健麟也將多年在公部門親身體驗，以及行銷心得娓娓道來，演講後的問答時間有多位聽眾提問，徐科長也不吝分享個人看法，生動的演講與現場解說，獲得熱列掌聲。

(中時)