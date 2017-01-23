NBA》萌神飆7記三分彈 超越佩賈名列史上第13

勇士主控柯瑞單場7顆三分球，生涯三分球超越前國王神射手佩賈，名列史上第13。(美聯社資料照)

「浪花兄弟」史提芬柯瑞與克雷湯普生23日聯手砍進14顆三分球，幫助勇士在客場以20分之差痛宰魔術，「萌神」柯瑞單場7記三分球，生涯1767顆三分球，超越前國王神射手佩賈史托科雅柯維奇，名列NBA史上第13。

此役賽前柯瑞的生涯投進1757顆三分球，只差佩賈4顆，上半場手感頗佳5投3中，第三節開打不久就追平佩賈，剩下6分54秒柯瑞在弧頂三分線外急停跳投，不但帶領勇士取得雙位數領先優勢，他個人也正式超越佩賈，成為史上第13人。

史提芬柯瑞的下一個目標就是拉沙路易斯(Rashard Quovon Lewis)的1787顆三分球，以柯瑞目前的手感來看，有機會在兩周內超越。

(中時電子報)