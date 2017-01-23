全台有快近20萬乾癬的患者！冬季發病不可輕忽

冬天低溫乾燥容易誘發乾癬，但有10%的患者不是冬天病情會惡化，反而冬天病情會改善。圖片來源：健康365

一般統計乾癬在全台有8萬左右的患者，約有85%到90%的人，冬天來時病情會惡化，深受乾癬所擾。皮膚科黃柏翰醫師表示，其實全台的乾癬患者不只8萬名左右，算下來可能接近20萬，由於台灣乾癬盛行率推估0.4%左右，扣除掉一些不常發病或是有些不肯接受治療看病的人，至少一年也有十幾萬名乾癬患者。

冬天低溫乾燥容易誘發乾癬，但有10%的患者不是冬天病情會惡化，反而冬天病情會改善，乾癬患者有少部分人會因為照到紫外線而惡化，也就是說夏天乾癬情況嚴重，到了冬天反而變好，雖然比例較低，但也是有少數個案屬於此例。這類夏季乾癬嚴重的患者，會有以下幾點特色可以判斷，他們身上沒長什麼乾癬，但專門長在臉上，因為臉部隨時會受到紫外線影響，也會導致病情惡化。只是黃柏翰醫師強調，這種病人比較少，但也要特別注意。

黃柏翰醫師進一步解釋，1980年代中國有一項有趣的研究，當時一名患有乾癬的醫師，他觀察了那些乾癬患者的疾病型態，發現有些人不用治療就變好了；有些人是一旦恢復就保持良好的狀態；有些人是一年發作一次；有些人是一整年都發作一點點；有些人是一整年的病情發作屬於中度的；至於有些人的乾癬病情是一直都很糟。從這之中可以看出每個人的乾癬病情並不一樣，但要特別強調的是當患者在最早期最不嚴重的階段，乾癬的範圍只有一點點，這時必須維持在最小的面積，其實是最有幫助的。因為只要制定T細胞，讓體表面積的循環數量減少，比較不容易發病。

無論春夏秋冬都應該要注意乾癬的情況，黃柏翰醫師表示一般人不喜歡吃藥，但如果乾癬面積小、不活躍，只要用維他命D3、類固醇、A酸等多樣選擇來擦藥；但如果擦藥沒什麼效果，代表乾癬正在發作中，患者就要考慮吃一些外用藥物來治療。

(中時電子報)