NFL》布雷迪領銜 愛國者九度闖超級盃

愛國者靠著明星四分衛布雷迪領軍，九度挑戰超級盃。(美聯社)

NFL（職業美式足球）美國聯會冠軍戰，由明星四分衛布雷迪（Tom Brady)領軍的新英格蘭愛國者隊，今（23）日在主場福克斯堡以36比17擊退匹茲堡鋼人隊，隊史第九度闖進超級盃，台灣時間2月6日將在休士頓與國家聯會冠軍亞特蘭大獵鷹隊交手，爭奪第51屆超級盃冠軍。

愛國者隊首波攻勢藉葛茲考斯基（Stephen Gostkowski）的31碼攻門踢下3分率先開張，隨後，布雷迪與接球員侯根（Chris Hogan）聯手演出16碼傳球達陣，第一節地主隊即取得10比0領先。鋼人隊第二節在四分衛羅里斯柏格（B.Roethlisberger）帶領下展開反撲，取代傷退跑鋒貝爾(L.Bell)上陣的威廉斯（DeAngelo Williams），在隊友掩護下完成5碼跑陣達陣（加踢失利），替客隊追成6比10，但愛國者隨即在下一波反擊中，再次由布雷迪和侯根的陸空連線，完成34碼距離的傳球達陣，愛國者17比6重新要回兩位數領先。

鋼人明星跑鋒貝爾僅跑陣6次推進20碼就因大腿拉傷提前退場，讓羅里斯柏格如失一臂，團隊攻勢開展不如預期，第二節最後二分鐘，鋼人隊雖然兵臨城下，攻到對手達陣區前1碼，但之後接連三波攻勢都被愛國者的防守擋下，最終僅以攻門球取得3分做收，兩軍在半場結束時，愛國者以17比9超前。而鋼人這一次進攻受挫，重重打擊團隊士氣，成為兩軍最後勝負誰屬的關鍵。

愛國者在下半場繼續擴大優勢，葛茲考斯基於第三節首次進攻再以47碼攻門球追加3分，並於本節進入尾聲之際，由跑鋒布朗特（LeGarrette Blount）1碼的衝刺闖入鋼人達陣區，一分鐘後，鋼人發生掉球失誤，又讓布雷迪傳出10碼的傳球達陣，第三節結束時兩軍已形成33比9的差距，鋼人隊至此大勢已去。

(中時電子報)