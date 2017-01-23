過年腸胃老是不適？醫師傳授7招健康吃年菜

烏日林新醫院胃腸肝膽科的魏宏宇醫師表示，春節過後常常會遇到許多因腸胃不適就醫的病患，尤其家中如果有慢性病的長輩，在年節飲食上更要特別注意。圖片來源：健康365

每逢春節過年，家家戶戶團聚在一起享用年夜飯，圍爐時餐桌上大魚大肉，再加上這時可能會有守夜或團圓活動，一不小心就會有飲食過量的情況發生，如果生活作息又被打亂，容易加重腸胃的負擔。烏日林新醫院胃腸肝膽科的魏宏宇醫師表示，春節過後常常會遇到許多因腸胃不適就醫的病患，尤其家中如果有慢性病的長輩，在年節飲食上更要特別注意。現在，一起來學習健康吃年菜的七個重點，吃得開心、安心又健康。

1. 酌量購買

了解家人的口味，配合分配式的供餐來計算需要的食材，如此一來可避免過量購買，避免囤積在冰箱讓細菌孳生，使得新鮮的食材，失去原有的風味。

2. 準備低脂肪肉類

去皮雞肉以及魚肉有較低的脂肪含量，可以用來取代牛、豬肉。其中，魚肉是最佳的動物性食品，兼具高蛋白、低脂肪、維生素和礦物質豐富的優點。選購魚貨也可依照消基會建議，像是養殖魚優先於野生魚、銀白色魚優先於彩色魚、購買植食性的養殖魚，避免食用食物鏈頂端的鮪魚、旗魚、鮭魚，因為汞含量累積較多。

3. 先蔬菜後魚肉

想讓年菜變得健康又美味？建議增加蔬菜比例，例如粉蒸排骨旁放青花椰菜、滷肉加紅蘿蔔等。圍爐時也可以先從蔬菜開始吃起再吃肉類，減少肉類攝取量，避免青菜重複燉煮產生硝酸鹽致癌物。

4. 正確挑選年貨

如何挑選香菇、干貝、烏魚子等乾貨呢？建議選擇越乾越好避免防潮，可耐久存。另外在挑選蝦米、香腸時，如果顏色太鮮艷可能含有色素。

5. 適量攝取水果

水果富含纖維，可促進胃腸蠕動。另外奇異果、鳳梨、木瓜等水果富含酵素，幫助消化、解脹氣。

6. 以茶代替含糖飲料

為了避免過量攝取糖分，可利用茶類代替飲料來解油膩。

7. 適度運動走一走

利用年節期間外出郊遊踏青，每日建議至少運動30分鐘將有助於腸胃蠕動以及消耗熱量。

最後，魏宏宇醫師也提醒民眾年節將至，只要學會正確飲食，就能健康歡樂過好年。

(中時電子報)