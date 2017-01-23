「帥到分手」周湯豪收私訊求捐精 深思後回應了！
不愧是極品男子！新曲〈帥到分手〉成為國民神曲、人也跟著爆紅的歌手周湯豪，一張俏臉迷倒眾多女性粉絲，如今更帥到被求捐X！昨天他在臉書po出一張對話截圖，竟有粉絲跟他要求「捐精子」，還真讓他陷入深思，最後選擇公開做出回應。
周湯豪在臉書貼出粉絲私訊，內容寫道「你願意捐精子嗎」、「如果能在(再)回我，不願意就不用回了，我也是不願透露姓名的人」、「希望你願意，我們也不會打擾您，我認真的，希望你能深思熟慮」。
隨著截圖po出，周湯豪給出了回應，表示：「深思熟慮過後...真的覺得不方便」，此文才po出20分鐘，就吸引萬人按讚，粉絲也在留言區亂興奮一把，直呼若真同意，恐造成排隊人潮，還說「精子長的太帥，就算捐出去，也還是帥到跟卵子分手」、「怎麼沒有先問價錢」等等，而周湯豪也在留言區搞笑，直呼：「這太猛了啦」。
(中時電子報)
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