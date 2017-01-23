黨產會二凍國民黨資金 北高行下午裁定

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中國國民黨聲請停止執行不當黨產處理委員會第二次凍結永豐銀行帳戶及台灣銀行9張支票的行政處分，台北高等行政法院將於今天下午3時公布裁定結果。

國民黨委任律師日前出庭時說，政黨有財務及人事自主權，黨產會的處分逾越中華民國憲法保障的結社自由（人民有集會及結社之自由）等。

黨產會說，國民黨可依規定申請許可動用資金，沒侵害憲法基本權等。1060123

(中央社)