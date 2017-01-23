劉德華盆骨多處骨折 至少半年復健
(中央社記者鄭景雯台北23日電)藝人劉德華經紀公司今天發表聲明，指出劉德華在落馬摔傷後，1月18日由醫療專機運送回香港，經醫療團隊診查後，目前情況是盆骨多處骨折、筋腱肌肉拉傷。
劉德華17日在泰國拍廣告不慎從馬背上墜落受傷，緊急送回香港就醫，劉德華經紀公司今天發表聲明說，劉德華需6至8周住院治療，至少有半年以上的復健，感謝外界關心。
劉德華經紀公司聲明全文：
劉德華先生於2017年1月17日在泰國拍攝廣告工作時從馬背上墜落受傷
在泰國當地已經馬上送醫處理1月18日由醫療專機運送回香港經醫療團隊診查後 目前情況是盆骨多處骨折筋腱肌肉拉傷劉先生遵從醫師建議 需約6到8周左右的住院治療 及6到9個月的復健及調養
謝謝 社會各界人士傳媒 歌影迷 及 所有關心的朋友們熱心的關懷 及 協助
公司代表 劉德華先生向大家致上 最誠摯的謝意未來如有進一步消息公司會隨時告知各界請大家不用憂心
願大家一起祝福劉德華先生早日康復
亨泰寰宇有限公司2017 年1月23日1060123
(中央社)
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