南韓外交部貼文 在台搭計程車注意安全

我要評比

南韓外交部在官網貼文提醒南韓民眾，在台灣觀光時，應謹慎勿雇用沒有當局許可的旅行社與不合法的計程車。

針對日前發生的詹姓計程車司機性侵南韓女遊客事件，南韓外交部官網（www.mofa.go.kr）在「海外安全旅行」欄張貼上述最新消息。

南韓外交部指出，在利用計程車、捷運、公車等交通工具時，或在pub、餐廳、馬路上，遇到表現過於親切的陌生人向妳示好、接近妳時，務必提高警覺，當陌生人送飲料、食物時，盡可能不接受。

這篇貼文指出，歹徒犯罪前可能提供受害者咖啡、巧克力形態的麻醉藥類，或是摻合安眠藥等的飲料或食品。1060123

(中央社)