防彈少年團2月以新專輯回歸樂壇

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我要評比

南韓演藝經紀公司Big Hit娛樂消息人士今天透露，旗下男團防彈少年團將於2月13日以新專輯「WINGS外傳：You Never Walk Alone」回歸樂壇。

南韓「亞洲經濟」今天報導，該專輯收錄去年發布的第2張正規專輯「WINGS」未收錄的歌曲，成員們還參與了新歌詞曲創作。

據報導，防彈少年團將於2月18日和19日在首爾市九老區高尺巨蛋棒球場舉辦演唱會「2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Seoul」。1060123

(中央社)