川普沒列匯率操縱國 陸展現合作意願

中國山西省會太原一家大型購物中心為了迎接雞年，在賣場外陳列以美國總統川普為造型的巨型川普雞塑像。（圖/美聯社）

中國面對川普入主白宮帶來的挑戰，已釋放準備與美國新政府合作的訊息，並已採取少數政策，可能有助於緩和美方對進入大陸市場的批評。

新華社祝賀川普當選，並說希望中美間有「雙贏」的合作。而大陸官方英文媒體中國日報的社論也指出，世界最大的兩個經濟體應該合作，朝更令人嚮往的的新全球化版本邁進。彭博（Bloomberg）新聞社指出，這都是北京釋放的合作訊息。

而先前中國發改委已提出擴大對外開放，積極利用外資的七項具體措施則指出，將放寬外商在銀行、證券，期貨與保險領域的投資限制，支持在大陸上市與發行股票，並取消外商投資公司最低註冊資本要求，實行內外資企業統一註冊資本制度。

此外，新政將鬆綁包括外商可公平參與政府採購與標準化工作、公平保護智慧財產權、對內外資企業按照統一標準，以及統一時限進行審核等。

大陸發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆在川普就職後指出，中美經貿合作關係長期以來不斷發展，兩國人民都從經貿投資合作中受益，雙方有互利雙贏的關係。他表示，相信川普就任後，會從中美兩國互利共贏的角度考慮問題，繼續發展中美長期以來已形成的大國合作關係。

而這一切都與中國國家主席習近平在達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）表示，中國不會藉貶值提升出口，更不會主張打貿易戰，同時警告別搞保護主義的說法相呼應。

不過，北京伸出的並非都是橄欖枝，彭博指出，新華社在祝賀川普就職之餘，也畫出了紅線，文中說。中國始終有強烈的決心，要捍衛台灣與南海島礁的關鍵核心利益。

彭博指出，由於中國共產黨第19次全國代表大會2017年下半年即將登場，數個高層職位將會換人做，而習在國內強大的需要下，將不會示弱。而北京決策者也已誓言，將更致力確保金融穩定。

而川普在就職演說中強調「美國優先」，說美國將從「製造我們產品、竊取我們企業，並消滅我們工作的國家」拿回工作，恢復國界，並取回財富。

他並在演說中指出，「幾十年來，我們犧牲美國工業，滋養了外國工業；資助別國軍隊，但卻可悲地任我軍耗損」。

不過，他並未像在就任前般，指名道性地痛批中國。

川普周五就任當天，便簽署了第一道行政命令，揮刀砍向前總統歐巴馬的健保法案。但他並未如就職前所誓言的，在上任第一天便將中國列為匯率操縱國。

由大陸退休高層領導的北京智庫「中國國際經濟交流中心」總經濟師陳文玲指出，中國不想與美國打貿易戰，但也不畏戰，要是美國宣戰，北京既不會屈服，也不會妥協。她甚至強調，這對中美而言，將是雙輸局面，但美國將會受到較大的衝擊。

(中時電子報)