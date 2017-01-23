抗疲勞、降血脂 2017國外超夯的7種超級食物
在眾多健康食物中，奇亞籽是國外近年來保健食品的新寵；在2017年健康編輯群也找出了幾個在國外熱門的健康食材清單，讓民眾在新的一年裡有不一樣的飲食體驗。
建議下列七種食物可以列入2017年必吃食物參考：
1. 海帶：棕色的海帶富含碘、鉀、鎂、鈣、鐵和Omega-3，可防骨質疏鬆、降血脂也有助減重；常見的料理是海帶湯、涼拌海帶。
2. 印度酥油：印度酥油是一種澄清奶油，經由奶油或乳製固體加熱製作而成。此種奶油屬於低乳糖製品，更容易被人體消化，且含有脂溶性維生素A、D、E、K，在印度使用廣泛，有天然的堅果味，常被拿來添加在咖哩增添風味，不過還是要適量攝取避免熱量過多。
3. 蒲公英葉：蒲公英葉雖略帶苦味，但其富含維生素C、B，及豐富的鈣、鐵、鉀，有助骨骼與肌肉的發展，且纖維含量高，可幫助腸胃蠕動；也建議民眾每天應食用約100克的綠色蔬菜，補充足夠蔬菜量。
4. 雜糧：全穀物與天然的無麩質食物，含有銅、錳、磷、鎂等礦物質；適合早餐時食用，有助大腦思緒清晰、抗疲勞。
5. 鮭魚罐頭：鮭魚含有豐富的Omega-3，但卻不是平價的食材，這時就能考慮鮭魚罐頭；有和新鮮鮭魚一樣的營養成分，價格也比鮭魚便宜許多。
6. 小麥粒：通常用來製作麵粉，植物學上的一種麥粒。小麥粒富含纖維、蛋白質及高鐵質，是優質的碳水化合物。
7. 馬麥醬或維吉麥（酵母醬）：馬麥醬產於英國，維吉麥產於澳洲，為酵母的萃取產品，維生素B群含量高，尤其含有豐富的B3與菸鹼酸，有助提高身體防禦力，但注意這種酵母醬含大量的鹽份，應適量塗抹在吐司或果凍上。
其實台灣也有多樣又豐富的優質食品，建議民眾可依據以上食物的特點，尋找適合自己的健康食物，幫助身體更健康。
(中時電子報)
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