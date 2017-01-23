《時來運轉》馬刺里歐納德當家 籃網難逃連敗

里歐納德。(美聯社資料照)

馬刺隊與籃網隊都面臨主力傷兵問題，馬刺中鋒保羅蓋索與控衛帕克都因傷高掛免戰牌，籃網則有華裔好手林書豪無法上陣，讓這場將於台灣時間明天早上8點半進行的「黑衫軍大戰」有些失色，但馬刺里歐納德前場比賽才飆出生涯新高41分，不但率隊擊敗衛冕軍騎士，更帶出馬刺兵多將廣，籃網明作客馬刺主場，恐難輕易過關。

馬刺隊里歐納德在鄧肯退休後，就被視為馬刺「沉默力量」的代言人，他也不負眾望，從2011-12球季展開的職業生涯，每季都持續進步，本季迄今平均攻下25.5分，每場可投進2.1個三分球，都寫下生涯新高。他已連續75場比賽得分達兩位數，其中更有14場比賽超過30分，已比他生涯前5季合計還多了4場，展現藏不住的強悍實力。

儘管馬刺隊受傷兵困擾，但除了里歐納德鋒芒畢露，替補傷兵上陣的球員也有好表現，頂替中鋒位置的大衛李，連續兩場比賽繳出「雙10」成績，本季5度先發更有3度「雙10表現」，表現穩定；本季首輪第29順位被馬刺選入的迪瓊泰莫瑞，也適時頂上帕克空缺，前役面對騎士攻下14分、6助攻，再前役面對金塊，更攻下生涯新高24分，絲毫不見菜鳥生澀。

好不容易在鵜鶘主場中止11連敗的籃網，前役在客場又不敵黃蜂，此役回到主場迎戰馬刺，兩隊戰績恰恰相反，籃網戰績9勝34敗，馬刺則是34勝9敗，籃網要在主場過關，並不容易，加上主力控衛林書豪持續因傷缺陣，這也是林書豪連續第14場、本季第31場因傷無緣上陣。

兩隊本季首度交手是去年12月10日，馬刺里歐納德狂飆30分，當時馬刺以130比101大勝，這也是馬刺自1985年後，再度面對籃網有超過130分的高得分，而兩隊最近27次交手，馬刺贏了24場。

(中時電子報)