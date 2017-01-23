寒假上網要注意 避免疏忽禮儀洩漏個資
寒假期間，學生容易沉迷網路，教育部今天提醒，使用網路要避免暴露自身位置、疏忽禮儀、洩漏個資等問題，希望學生建立良好的網路使用規範及態度。
隨著手機普及率逐年升高，學生擁有手機或使用手機上網人數也越來越多，教育部特別提醒家長，寒假期間應多注意孩子網路使用情形，以避免孩子沉迷於網路世界，與長時間的使用網路可能對孩子造成身體上的傷害。
教育部表示，行動科技的進步，帶來生活便利，但現在的孩子習慣用通訊軟體做為溝通媒介，卻經常忽略背後產生的各類問題，如定位功能可能暴露自己的位置，使用即時通訊軟體可能疏忽應有的禮儀，瀏覽網頁時不慎連到惡意網站，導致手機或電腦中毒，或者洩漏個人資料等。
現在網路遊戲盛行，涵蓋的範疇越來越多，手機遊戲也蓬勃發展，教育部指出，孩子不再只是在家中或網咖才能玩網路遊戲，只要有手機和網路連線，隨時隨地都可以沉浸於遊戲世界中，特別是假期間更容易沉迷於網路。
教育部特別提醒學校及家長，應建立孩子良好的網路使用規範及態度，隨時留意孩子的活動，最好陪孩子從事各式活動，避免因不當網路使用造成傷害，也可和孩子討論及簽署寒假的上網公約，讓孩子了解如何正確合理使用網路，並討論不當使用網路會造成什麼樣的後果。
寒假期間適逢農曆過年，教育部指出，孩子開心領紅包之餘，身上會有額外的零用錢，家長應教導孩子正確的金錢規劃，避免將金錢全部拿去購買遊戲點數，還要提醒孩子網路購物應留意的事項；希望教師與家長一同協助教導孩子瞭解網路本質、培養正確使用態度、養成良好使用習慣。1060123
(中央社)
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