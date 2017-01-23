衝動消費買衣 環團：恐浪費又空虛
台灣民眾每年花費近新台幣1620億元買衣服，相當於3棟101大樓的造價，其中卻有多數人是衝動消費，環保團體綠色和平指出，衝動消費不但浪費資源，更有可能讓心靈更空虛。
綠色和平今天公布20至45歲台灣民眾消費習慣與心理調查，調查指出有82%的民眾會因為社群軟體上的文章而產生購物慾望，也有54%的民眾因為買一送一、免運費等促銷活動，買下不需要的東西，24%民眾會因為名人代言而衝動購物。
綠色和平專案主任羅可容指出，買東西血拚已經成為台灣消費者的主流，但衝動購物不僅造成浪費，有可能造成心靈更空虛。
羅可容表示，調查顯示有54%、51%的民眾認為購物能夠紓壓、打發時間，但卻有55%的民眾表示，買東西帶來的興奮與滿足感，不到24小時就會消失。「衝動購物不但傷荷包，購物快感消退後，反而會加深心中的沮喪和失落感。」
此外，調查顯示民眾可以忍耐不購物、不逛街的平均時間是一個月，但也有22%的民眾反應自己的消費忍耐期不到7天，一個月要血拚4次心情才會好。
綠色和平表示，春節期間商家會加強宣傳更多眼花撩亂的廣告，提醒民眾在消費前謹慎判斷，區別「想要」還是「需要」，減少衝動消費。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。