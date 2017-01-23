衝動消費買衣 環團：恐浪費又空虛

台灣民眾每年花費近新台幣1620億元買衣服，相當於3棟101大樓的造價，其中卻有多數人是衝動消費，環保團體綠色和平指出，衝動消費不但浪費資源，更有可能讓心靈更空虛。

綠色和平今天公布20至45歲台灣民眾消費習慣與心理調查，調查指出有82%的民眾會因為社群軟體上的文章而產生購物慾望，也有54%的民眾因為買一送一、免運費等促銷活動，買下不需要的東西，24%民眾會因為名人代言而衝動購物。

綠色和平專案主任羅可容指出，買東西血拚已經成為台灣消費者的主流，但衝動購物不僅造成浪費，有可能造成心靈更空虛。

羅可容表示，調查顯示有54%、51%的民眾認為購物能夠紓壓、打發時間，但卻有55%的民眾表示，買東西帶來的興奮與滿足感，不到24小時就會消失。「衝動購物不但傷荷包，購物快感消退後，反而會加深心中的沮喪和失落感。」

此外，調查顯示民眾可以忍耐不購物、不逛街的平均時間是一個月，但也有22%的民眾反應自己的消費忍耐期不到7天，一個月要血拚4次心情才會好。

綠色和平表示，春節期間商家會加強宣傳更多眼花撩亂的廣告，提醒民眾在消費前謹慎判斷，區別「想要」還是「需要」，減少衝動消費。1060123

(中央社)