曾雅妮生日 許願贏得比賽

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前世界高球球后曾雅妮今天生日，她昨天提早在臉書粉絲團開直播分享喜悅，除了祝福大家身體健康之外，也希望自己能在今年贏得冠軍。

高爾夫女將曾雅妮於2011年在澳洲贏得ANZ女子高球名人賽冠軍後，世界排名升至第1，2010年和2011年連續獲得LPGA年度最佳球員獎，並在2011年催生出LPGA台灣賽，不過近年陷入低潮。

1989年出生的曾雅妮和親朋好友一起慶祝，包含台灣選手徐薇淩、李旻、「南韓小可愛」崔羅蓮等球員，大家一起唱英文版的生日快樂歌，「happy birthday to yani。」

曾雅妮切蛋糕前許願，希望大家都能夠身體健康，今年都能贏得比賽，也包含自己也能贏得比賽。1060123

(中央社)