詹啟賢宣布選黨魁 2020不排除選總統

已請辭的國民黨首席副主席詹啟賢今天宣布參選國民黨主席，詹啟賢說，2020大選，「我沒有排除自己」，會往那個方向努力，但世事變化很快，「假如我應該承擔，我就承擔」

詹啟賢上午在台大校友會館舉行記者會，前副總統蕭萬長、前工研院董事長蔡清彥、前國安會秘書長丁渝洲、前新聞局長邵玉銘、台北市前副市長邱文祥，前立委朱俊曉等人出席。

詹啟賢以「終結仇恨，找回台灣最美的風景」為題發表參選聲明。詹啟賢說，基於健全民主政治的信念，基於政黨輪替的信念，基於維護和平繁榮、當仁不讓的信念，他宣布參選中國國民黨主席，並且旗幟鮮明，放眼2020贏回政權。

被問到2020大選，詹啟賢說，任何一個政黨，最終的目標就是執政，執政時建設國家造福民眾，這是必然要去爭取的方向，國民黨會在2020推出最優質、最可能勝選候選人贏回政權，會照過去黨的提名過程一步一步往前走。

詹啟賢說，2020「我沒有排除自己」，會往那個方向努力，不過還有3年多時間，世事變化很快，沒有辦法預料，「假如到時候我應該是承擔的人，我就承擔；假如我是抬轎的人，我就抬轎」。1060123

(中央社)