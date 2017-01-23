綠營高雄大老李清福 收回扣873萬元判刑10年
綠營派系大老、高雄水利會會長李清福，在1994年擔任橋頭鄉長期間，陸續辦理400多件小型工程案，收受廠商賄款873萬多元，最高法院痛斥他嚴重破壞官箴，利用公共工程謀取私利，今日將他依收取回扣罪判刑10年、褫奪公權8年，追繳犯罪所得確定。
同案被告前橋頭鄉甲北村村長張輝明遭最高法院判刑8年，前建設課長林明水判刑1年4月、公所技士林貴興判刑9月、技士戴溫判刑9月，行賄及圍標的廠商鍾新榮判刑9月、黃振興5月，全案爭訟逾10年，歷經高雄高分院三次更審終告定讞。
李清福在1994起任橋頭鄉長並連任，他夥同建設課長林明水、建設課技士林貴興、戴溫等人，將鄉公所經辦的3百多件發包工程，分割編列為2百萬元以下小型工程，藉以規避公開招標的規定，再發包給特定廠商承包或圍標，收取回扣。
高雄高分院審酌李清福身為一鄉之長，不思造福桑梓，竟圖一己之私益，嚴重破壞管箴，背棄鄉民的信賴，利用公共工程謀取私利，且犯後未見悔意，將他判刑10年、褫奪公權8年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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