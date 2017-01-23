MLB》18勝之約 范圖拉無法實現的夢

一路看著范圖拉成長的艾蘭德(右)，聽聞死訊相當難以置信。(美聯社資料照)

皇家綽號「王牌」的范圖拉(Yordano Ventura)年僅25歲昨晚魂斷車禍，震驚整個棒壇，皇家全隊更是群起哀悼，皇家總管莫爾(Dayton Moore)坦言范圖拉於聖誕節前，才宣言下賽季要斬獲18勝，如今隨范圖拉的驟逝，一切化為泡影，投手教練艾蘭德(Dave Eiland)至今無法置信的說，「我還在等這場噩夢醒來。」

一路看著范圖拉成長的艾蘭德，不禁憶起2014年世界大賽第六戰，當時不過是二年級生的他，自信、也有些自傲，肩負重任卻霸氣的向艾蘭德說，「別擔心，我會讓你看看，誰是球隊真正的王牌。」接著就用7局無失分好投擊敗巨人，把戰線逼入第七戰。

「感覺就像失去一個家人，」膝下只有兩個女兒，對艾蘭德而言，整季都在相處八、九個月的投手們，都宛如他的兒子，范圖拉也是一樣；至於范圖拉的桀敖不馴、常惹麻煩，艾蘭德說，「他終其一生都在為一切奮戰，當他感覺隊友受到挑戰，他不會選擇屈服。從來無法預期他會做出甚麼事。」

在范圖拉出事10天前，才和他通過電話的莫爾，至今也不敢相信聽到的一切，「他那時跟我說，今年想拿下18場勝投、10場完投，我相信他，因為他有本錢能做到。他還不時告訴我，想成為『堪薩斯賀南德茲(Felix Hernandez)』。」這些未完成的夢，也因他的辭世，永遠無法實現了。

(中時電子報)