美魔女變妖怪？平子理沙塑膠臉驚人
日本男星吉田榮作前妻平子理沙，儘管已經45歲，但至今仍是人氣模特兒，不過她因爆發姦情、整形人氣下滑。而她近日po出幾張自拍照，卻被指「塑膠感很重」！
平子理沙雖然已經是熟女年紀，但她身材依舊辣翻、可愛的外型讓她被選為是「日本女生最憧憬的40歲模樣」。尤其她與吉田榮作的婚姻本來也很被外界看好，可惜她屢傳外遇，最後離婚收場。
不過平子理沙生活依舊精采，她愛在網上分享自拍照，但卻被揶揄「塑膠指標創新高」，就連日本整形名醫高須克彌都曾公開酸她的嘴巴變成「怪獸嘴」！
(中時電子報)
關鍵字：平子理沙
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。