美魔女變妖怪？平子理沙塑膠臉驚人

平子理沙的臉蛋被指整形，與早期的少女時期差很大。（圖／取自平子理沙Instagram）

日本男星吉田榮作前妻平子理沙，儘管已經45歲，但至今仍是人氣模特兒，不過她因爆發姦情、整形人氣下滑。而她近日po出幾張自拍照，卻被指「塑膠感很重」！

平子理沙雖然已經是熟女年紀，但她身材依舊辣翻、可愛的外型讓她被選為是「日本女生最憧憬的40歲模樣」。尤其她與吉田榮作的婚姻本來也很被外界看好，可惜她屢傳外遇，最後離婚收場。

不過平子理沙生活依舊精采，她愛在網上分享自拍照，但卻被揶揄「塑膠指標創新高」，就連日本整形名醫高須克彌都曾公開酸她的嘴巴變成「怪獸嘴」！

(中時電子報)