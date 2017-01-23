新春搶好運 長榮航送2500個機票優惠
長榮航空賀新春「搶頭香，好運Let’s Go」網路活動開跑！即日起至2017年2月6日(含)止，天天送出超過2,500個機票優惠獎項，凡於長榮航空活動官網參加遊戲，挑戰成功即有機會贏得最高折扣TWD3,000購票優惠，還有最大獎1折機票紅包，不妨趁著新年鴻運當頭試試手氣，現在計畫出遊享有更多好康！
長榮航空表示，繼去年的春節促銷活動獲得熱烈迴響，今年將再以開春最重要的習俗之一─搶頭香為主題，規畫主題闖關活動來賀新年，充滿喜氣的小遊戲讓旅客在享受趣味的同時，還能用優惠的價格，提早規畫今年度的旅遊行程。
「搶頭香，好運Let’s GO」網路活動期間，民眾只要進入長榮航空活動網頁http://www.evaspringsp.com/，挑戰第一關搶頭香PK賽獲勝，即可獲得TWD500、TWD1,000或TWD2,500的購票優惠碼，於3天內憑優惠碼完成購票除可再享TWD500的加碼折扣外，還能參加5折或1折的機票紅包抽獎，獎項適用於台灣出發至全球不限航點的機票（香港/澳門/福州/廈門除外）。
農曆春節假期不論待在家或外出旅遊，只要拿出手機動動手指就能參加抽大獎的挑戰，試試自己在全新一年的運氣，詳細規範及更多優惠資訊也可以透過長榮航空APP查詢。
(工商)
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