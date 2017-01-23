消保處抽查3／4溫泉不合格 5家恐「不是溫泉」

我要評比

今年入冬最強冷氣團襲台，北部低溫下探10度，泡湯成為不少人寒冬中休閒活動首選。消保處至全台24家溫泉場所進行安全查核與泉質檢測工作，結果高達2/3至少有一項不合格，更有5家未達溫泉標準，名單中包含國內知名泉點！

根據檢查結果，北投水美溫泉會館中，溫泉要件「總硫化物」量未達標準；台中龍谷大飯店的「碳酸氫鹽泉」，「碳酸氫根離子」也全未達標；北投老爺酒店大眾池男湯、新北大板根溫泉大眾池、台中日光溫泉會館也有不合格。

水美溫泉會館業者指出，溫泉設置當時氣候因素影響，加上長期靜置沉澱、未攪拌而造成量不足，事後已改善。張英美指出，5家複驗均已合格，為消保處首度檢測溫泉水質。

另外，值得注意的是，設施安全管理共4家不合格，台東東遊季溫泉渡假村、ㄚㄧㄚ旺溫泉渡假村、泓泉溫泉度假村等3家沒有溫泉標章及標示、北投「水都溫泉館」標示「白磺泉」但實為「青磺泉」；1家未足額投保公共意外責任險。

至於衛生安全管理部分，則有6家大腸桿菌及總落菌數檢驗不合格，包括宜蘭長榮鳳凰酒店、中冠礁溪大飯店、台中日光溫泉館、龍谷觀光事業、苗栗泰安警光山莊、台東密月四季餐旅公司等，消保處指出，經限期改善已全數複驗合格。

其中，台中龍谷大飯店、台中日光溫泉會館、新北大板根溫泉、北投水美溫泉會館、北投老爺酒店等5家，安全查核、水質檢驗兩大項目雙雙未過關，為情節較嚴重業者。

交通部觀光局指出，限期未改善業者，將依溫泉法裁罰1至5萬元，後續將偕同中央相關部會作為縣市政府督導重點，每年展開不定期稽查，同時宣導民眾泡湯時，應認明有合格溫泉標章業者。消防署與疾管署則說，相關業者均已改善完成或限期改善中，將責成地方主管機關查核至改善為止。

(中時)