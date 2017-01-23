辜成允辭世 總統府哀悼與不捨

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總統府今天表示，台泥集團董事長辜成允辭世是台灣產業界損失，「我們除了感到哀悼與不捨，也請辜先生的家人節哀珍重」。

辜成允昨天傳出前晚在酒店參加活動時摔傷，送馬偕紀念醫院急救，後轉往振興醫院加護病房救治，今天清晨過世，享壽63歲。1060123

(中央社)