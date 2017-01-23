監守自盜鎳錠 3落網1在逃

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前高港物流公司鎳錠倉庫管理蔡姓主任夥同托運公司監守自盜貴重金屬鎳錠，檢警逮捕托運業者、收贓業者等3人，蔡姓男子在逃，起出鎳錠5萬6130公斤，市價新台幣2800萬元。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月23日

前高港物流公司鎳錠倉庫管理蔡姓主任夥同托運公司監守自盜貴重金屬鎳錠，檢警逮捕托運業者、收贓業者等3人，蔡姓男子在逃，起出鎳錠5萬6130公斤，市價新台幣2800萬元。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月23日

前高港物流公司鎳錠倉庫管理蔡姓主任夥同托運公司監守自盜貴重金屬鎳錠，檢警逮捕托運業者、收贓業者等3人，蔡姓男子在逃，起出鎳錠5萬6130公斤，市價新台幣2800萬元。

高雄一家國際物流公司去年2月起承租台灣港務國際物流股份有限公司高雄物流倉庫，存放2958袋鎳錠，每袋約2噸，16日及18日移倉時，發現短少鎳錠28大袋；內政部警政署高雄港務警察總隊獲報後成立專案小組積極追查，並報請台灣高雄地方法院檢察署指揮偵辦。

專案小組經深入追查調閱監視影像抽絲剝繭、分析比對及過濾清查發現，16日剛離職的蔡姓男子涉重嫌，21日循線到高雄市阿蓮區、大寮區光明路與台南市新市區分別緝獲共犯吳姓男子等3人，起獲遭竊贓物鎳錠太空包36袋（由28大袋分裝）。

警方調查，蔡姓男子長期缺錢花，利用鎳錠倉庫管理主任之便，利用週六、日監守自盜，結合托運公司吳姓業者僱用不知情司機，將竊得的鎳錠以貨櫃裝藏並偽造船公司封條方式運送出高雄港管制區，並以每公斤260元價格，將5萬5000公斤載往賣予黃姓廢五金公司負責人；黃姓男子再以每公斤270元轉賣予鄭姓環保科技公司負責人，牟取55萬元價差。

警方說，蔡姓男子到任高港物流僅1年半，目前可能已潛逃中國大陸，已請蔡姓男子家人策動投案；蔡姓男子所得贓款有1400多萬元，將追查贓款流向。蔡姓男子之前與公司主管有嫌隙，在中國大陸也有債務，將待到案再釐清犯案動機。

警方說，廠商自國外進口「鎳錠」高價貴重金屬用於國內錢幣及含銅成分特殊螺絲鑄造、鎳合金建材及軍事等用途；蔡姓男子熟知「鎳錠」有暴利可圖，趁機監守自盜。

全案依法業務侵占、加重竊盜及贓物等罪嫌，將吳姓男子等3人送辦，並持續全力追緝在逃主嫌蔡姓男子到案。1060123

(中央社)