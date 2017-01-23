年金改革 超過6成民眾支持今年完成
台灣世代智庫今天公布年金改革方案的民調結果，64.9%的民眾支持今年完成年金改革，84.6%、70.8%的軍公教保、勞保族群認為要年金改革，53.8%的軍公教支持取消18%優存利率。
台灣世代智庫今天公布年金改革方案調查結果，顯示有64.9%的民眾支持今年完成年金改革，29%不支持。而針對總統蔡英文貫徹年金改革的決心，也有63.3%的民眾認為蔡總統有改革的決心，僅23%持相反意見。
另外，也有70.3%的民眾認為年金制度需要進行改革，僅14.1%持相反意見，也有58.4%過半民眾知道年金改革方案。
而針對年金改革方案，超過七成民眾贊成改革目標為「確保退休基金餘額至少一個世代不會用盡」的目標，有74.7%民眾贊成漸進取消軍公教的18%優存利率，也有54%民眾贊成調高軍公教及勞工法定投保費率至18%，不贊成者35.5%。
其中，有84.6%的軍公教保族群、70.8%勞保族群認為有需要年金改革，針對漸進取消軍公教的18%優存利率，也有53.8%的軍公教保族群支持，不支持的則有38.1%。不過在公教人員設年金天花板條款、提高投保費率支持度低於5成。
台灣世代教育基金會執行長洪耀南說，年金改革已取得多數人支持，顯見國人對年金有危機意識。
民進黨立委羅致政表示，民眾關心、了解年金改革的程度超乎想像，並認為整體改革方向正確，過半數的軍公教支持取消18%，顯示全民願意共體時艱，連軍公教都願意，大家有看到年金改革的迫切跟危機。
本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，於19日至20日晚間成功訪問1018位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負3.07個百分點。調查以台灣地區住宅電話為母體。1060123
(中央社)
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