辜成允辭世 田弘茂：非常不捨

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海基會董事、台泥公司董事長辜成允今天清晨過世，海基會董事長田弘茂表示相當不捨。

田弘茂上午出席海峽交流基金會2017台生新春座談會，接受媒體採訪時作上述表示。

他表示，得知辜成允過世後非常難過、不捨；辜成允是一位非常善良、盡責、努力的企業家，海基會有他擔任董事，非常值得驕傲。

田弘茂說，海基會第一時間向辜成允家屬表達不捨與關懷，也會主動協助家屬辦理後事。

此外，田弘茂也表示，感念辜成允的父親－海基會前董事長辜振甫對海基會的貢獻，奠定海基會內部運作工作慣例，與培養海基會工作人員，為台生、台商、兩岸民眾提供服務。

辜成允21日晚間參加喜宴，不慎自樓梯摔落，今晨過世。1060123

(中央社)