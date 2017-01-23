規律運動保持肌力 助年長者防跌

台泥董事長辜成允摔倒後腦死不治。專家表示，很多老人都有跌倒經驗，嚴重可能骨折、致死，平常應有運動習慣，保持肌力，且注意環境安全，做好止滑防跌。

台灣水泥股份有限公司董事長辜成允22日傳出前晚在酒店參加活動時摔傷，送馬偕紀念醫院急救，後轉往振興醫院加護病房救治，今天清晨過世。

根據國健署統計，老人事故傷害死亡原因第一位是交通事故，每10萬人40.8人，第二位則是老人跌倒（落）的24.61人。

在民國102年國民健康訪問調查中也發現，65歲以上老人自述過去一年跌倒比率為16.5% （約為1/6）；最常發生跌傷的地點分別是住處內為家俱旁/浴室、淋浴間或廁所；在住處以外為路邊（包含人行道）及有高度或坡度的地面。

若老人跌傷，根據調查，最常見的受傷部位為下肢、頭部、上肢及髖骨。

淡水馬偕紀念醫院健檢中心主任詹欣隆受訪時表示，臨床上較常看到老人家因中風、腦出血，導致意識不清才跌倒。在長者意識清醒下，若不小心踩空、跌倒，人會有本能的防護反應，摔傷不會太嚴重，多是肢體外傷，或表淺的腦皮下損傷，但也可能造成嚴重的骨折。

詹欣隆表示，老人家跌倒可能造成髖骨骨折，髖骨骨折伴隨高死亡率，因髖骨骨折可能會臥床，長時間臥床就增加感染風險，如肺炎等，約有3成髖骨受傷長者因此殞命。

國健署也表示，跌倒引起的身體傷害，重則骨折或頭部外傷，增加罹病率和死亡率，有些長輩因有跌倒經驗而害怕再跌倒，會自我限制行動，導致功能和活動能力逐漸喪失。

詹欣隆表示，提升年長者健康，首要之務是預防跌倒，年長者肌肉會逐漸流失，應維持運動習慣，保持肌肉力量，且可定期檢測肌肉量、骨質。在環境安全上也要格外注意，一定要做好防滑。1060123

(中央社)