NBA》單節打爆對手 勝場王勇士展現無敵氣勢
全聯盟戰績第一的勇士，23日靠著第三節的一波19比2攻勢，單節豪取42分，打爆主場應戰的魔術，最終以118比98輕鬆拿下本季第38勝。勇士本季只要單節攻下超過40分以上，至今11戰全勝。
勇士最近11場比賽只輸1場，挾著6連勝氣勢來到奧克蘭，上半場雙方戰成50平手，第三節魔術連拿5分超前，但勇士在史提芬柯瑞與克雷湯普生的三分球帶動下發動19比2攻勢，其中柯瑞的生涯總三分球數超越前國王神射手佩賈，名列NBA史上第13人，勇士單節攻下42分，只比上半場所得分數少8分，攻擊火力之強讓魔術諸將防不勝防。
這是勇士本季第11次單節攻下超過40分以上的場次，全聯盟排名第二的暴龍與籃網各只有5次，而且過去3場勇士在第三節的淨勝分高達48分，對手分別是雷霆、火箭與魔術，平均勝分16分，能在西區前8的火箭和雷霆手中單節贏那麼多分，可見得勝場王勇士有多麼可怕。
(中時電子報)
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