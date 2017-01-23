澳網》小威晉級8強 再3勝重返后座
前球后美國女將小威廉絲，23日澳網女單16強7比5、6比4擊敗捷克捷克史崔可娃(Barbora Strycova)，生涯第11度晉級澳網最後8強，再3勝就能取代可貝兒重返球后寶座。
面對大會第16種子，小威實際上狀態並未達最佳，全場僅發出4記Ace球，非受迫性失誤達46次遠高於對手的14次，小威說，「還有進步空間是件好事，我的發球確實能做的更好。」
6度澳網女單冠軍，小威開打至今未失1盤。若她順利封后將是生涯第23座大賽單打冠軍，超越「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）創下開放年代新猷，同時由於當今球后德國女將可貝兒意外提前16強中箭落馬，小威若奪冠將重拾世界第1頭銜。
后座壓力對小威而言並非難事，「我喜歡與壓力共處，事實上我也沒有什麼好失去的。現在一切對我來說都是獎勵。」小威下一場對手將是25歲英國女將孔塔(Johanna Konta)與俄羅斯馬卡洛娃(Ekaterina Makarova)勝方。
(中時電子報)
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