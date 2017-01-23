照顧弱勢憨兒 侯永都基金會捐無障礙車

侯永都基金會創辦人侯博明（左一）捐贈1輛無障礙福祉車給鴻佳庇護中心。（洪榮志攝）

專門收容低收入戶智能障礙者的台南市鴻佳啟能庇護中心，長期照顧160多位重度及極重度弱勢憨兒，需要交通車提供日間托育接送及就醫。但因該中心的二手交通車已使用超過20年，經常半路故障拋錨，修繕困難無法使用，侯永都基金會創辦人侯博明得知，今天捐贈一台全新具備無障礙設備的福祉車，讓鴻佳的服務得以不中斷。

侯博明表示，侯永都基金會從1997年迄今，已陸續捐贈12輛消防車、交通車、無障礙福祉車，此次是第13輛車。鑑於鴻佳庇護中心對車輛的需求相當大，基金會決定今年將再編預算，捐贈鴻佳1輛交通車。

鴻佳庇護中心院長沈淑惠表示，無障礙福祉車不僅能使接送服務不中斷，在中心老憨兒人數不斷增加之際，也能服務行動不便的憨兒，非常感謝侯永都基金會的這場及時雨。

(中時)